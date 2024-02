FESTIVAL MUSISC GRAND ENSEMBLE FILOS Saint-Chinian, mercredi 24 juillet 2024.

FESTIVAL MUSISC GRAND ENSEMBLE FILOS Saint-Chinian Hérault

Du 19 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

Les sept musiciens du Grand Ensemble Filos puisent dans les répertoires grecs, kurdes et turcs et nous offrent une plongée dans les musiques populaires de ces régions. Ce concert est à l’image des fêtes populaires locales où l’on se retrouve en nombre pour défendre les valeurs de partage et de solidarité inhérentes à la musique. La puissance des polyphonies féminines associées aux percussions persanes et orientales nous font naviguer de la mer Ionienne à la mer Egée.

Billetterie Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian (guichet et en ligne)

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 21:00:00

fin : 2024-07-24

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

L’événement FESTIVAL MUSISC GRAND ENSEMBLE FILOS Saint-Chinian a été mis à jour le 2024-02-08 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN