FESTIVAL MUSISC DUO YAKAIRA Saint-Chinian, mercredi 24 juillet 2024.

FESTIVAL MUSISC DUO YAKAIRA Saint-Chinian Hérault

Du 19 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

Du 19 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Duo YAKAIRA est un duo mêlant la puissance et le charme du piano au souffle vivant et électrisant de l’accordéon. Sybil Nouguier au piano et Angel Villart à l’accordéon vous emmènent vers les sonorités lointaines et envoûtantes du tango argentin.

Billetterie Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian (guichet et en ligne)

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 17:30:00

fin : 2024-07-24

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

L’événement FESTIVAL MUSISC DUO YAKAIRA Saint-Chinian a été mis à jour le 2024-02-08 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN