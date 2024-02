FESTIVAL MUSISC DERNIERES NOTES AVANT LA NUIT Saint-Chinian, samedi 20 juillet 2024.

FESTIVAL MUSISC DERNIERES NOTES AVANT LA NUIT Saint-Chinian Hérault

Du 19 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

Dans le merveilleux parc du Château La Dournie, prenez place pour une évasion clair-obscur aux saveurs ibériques et latino-américaines, entre soli de guitare et incarnation de poèmes…

Côté musique, Quentin Nedelcu interprétera des pièces de grands guitaristes de Flamenco et de musique classique et brésilienne.

Côté textes, Mathilde Ménager puisera parmi les poètes classiques ou contemporains espagnols, portugais, chiliens, argentins…

Naviguant entre de grandes œuvres de la guitare classique, flamenca et brésilienne, Quentin et Mathilde entraînent les spectateurs dans une échappée où se mêlent les poèmes des grands auteurs espagnols, portugais et brésiliens.

La musique et la poésie ne font alors plus qu’un et le voyage prend tout son sens.

Billetterie Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian (guichet et en ligne)

Service de navette assuré vers le château la Dournie EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 21:00:00

fin : 2024-07-20

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

