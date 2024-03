Festival Musique Magique Lisa More + Israfil + Seul Ensemble + Dest Temp Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, jeudi 25 avril 2024.

Rendez-vous au Molotov le 25 avril avec le Festival Musique Magique Lisa More + Israfil + Seul Ensemble + Dest Temp.

Au programme de la soirée



• LISA MORE (LIVE)

[Break Emo Synth Bass Trance Cold Electro Clermont-Ferrand]

Dj depuis son plus jeune âge et résidente au 101, à Clermont-Ferrand, considéré comme un des meilleurs clubs de France, Lisa More présentera ce jeudi 25 avril pour la première fois à Marseille son live. Breaks assassins, textures electro, nappes émo et arpèges trance.



• ISRAFIL (LIVE)

[Tribe Hardtek Liquid Dub Marseille]

« J’essaie de faire le pont entre la free et la musique club. »

Fluide, versatile, généreux, et résolument freak, Israfil évolue dans un univers trippy et weirdo, où la tribe rencontre la hard tek, la liquid, et la dub. Il se faufile aussi bien en free que dans les clubs sombres, à la quête des corps moites en plein cœur de la nuit. Pour Musique Magique, Israfil sort les synthés, pédales et boites à rythme de son studio et vient nous présenter son premier live machine en solo.



• SEUL ENSEMBLE (LIVE)

[Noise Juke Dub Techno Tribe Marseille]

Je suis un artiste et musicien basé à Marseille depuis 5 ans maintenant. Je sors ma musique sous le nom de Seul Ensemble, avec notamment deux albums et quelques apparitions sur des compilations. J’organise également des clubs de discussion (Les LLLCLUB), axés sur la transmission et l’échange de savoirs/connaissances/envies/doutes/peurs dans les pratiques sonores. Pour ce nouveau live à Marseille, je ne vais jouer que des tracks que je n’ai pas encore sorti, dans des versions spécialement préparées pour l’occasion. J’ai prévu un peu de noise, pas mal de sons d’inspiration juke, de la basse musique en général , de la dub techno et même un peu de tribe. 160 bpm et au-delà.



• DEST TEMP (DJSET)

[Folk Wave Break]

DT est producteur, dj, chercheur de boucles percussives perpétuelles et d’erreurs occasionnelles, il travaille sur plusieurs projets mêlant folk wave et break. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Festival Musique Magique Lisa More + Israfil + Seul Ensemble + Dest Temp Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-18 par Ville de Marseille