FESTIVAL MUSIQUE AUX MIRABELLES ANA CARLA MAZA Hannonville-sous-les-Côtes, dimanche 15 septembre 2024.

FESTIVAL MUSIQUE AUX MIRABELLES ANA CARLA MAZA Hannonville-sous-les-Côtes Meuse

Cela commence par Guanabacoa, le quartier de la tierra de Aguas à l’est de La Havane, qui abrite le premier Cabildo africain de Cuba, et le lieu où elle a été élevée et initiée au violoncelle, au piano et aux rythmes latins.

Caribe , c’est un mélange énergique de jazz, de musique classique et de rythmes latins. Ana Carla Maza, basée à Paris et Barcelone, signe son premier projet/album full band en tant que compositrice et productrice.

Après une tournée de 150 concerts de Bahia elle fait irradier les sonorités de l’Amérique du sud et son expérience de la vie en tournée, ses rencontres musicales et cette joie de vivre alegria qu’elle sait partager sur scène.

Caribe , se promène à travers le Montuno cubain, Tango, Huayno, Cumbia, Reggae, la Bossa Nova brésilienne et la Samba avec une touche sensuelle de paroles en français et en espagnol.

Ana CARLA MAZA, Voix, violoncelle

Arnaud DOLMEN, Batterie

Norman PEPLOW, PianoTout public

10 EUR.

Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est musiqueauxmirabelles@gmail.com

