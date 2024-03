FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE ZINGA ZANGA Beziers, dimanche 1 février 2026.

Après le succès de sa première EditionLe Festival Mondial de la Magie revient Au ZINGA-ZANGA BEZIERS 31 Janvier et 01 Février 2026UN SPECTACLE 100% NOUVEAULe Festival a déjà conquis des milliers de spectateurs en Europe !Le Festival Mondial de la Magie est considéré comme uneréférence grâce à la présence d’artistes magiciens mondialementprimés et représentants les différents courants magiques actuels.Le Festival Mondial de la Magie souhaite rendre populaire ceprogramme en présentant des numéros pour toutes lesgénérations.Plus de 2 heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitents’émerveiller et transformer un moment ordinaire en unévènement extraordinaire.Tous les artistes sélectionnés pour cette nouvelle édition ont étérécompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieuxFestivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissionsde télévision les plus prestigieuses.Présentation officielle du Festival : Tom WOUDA

Tarif : 35.00 – 70.00 euros.

Début : 2026-02-01 à 15:00

Réservez votre billet ici

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34