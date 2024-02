FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE LE BASCALA Bruguieres, samedi 8 février 2025.

Après le succès de sa première EditionLe Festival Mondial de la Magie revient auBASCALA de BRUGUIERES les 08 et 09 Février 2025UN SPECTACLE 100% NOUVEAULe Festival a déjà conquis des milliers de spectateurs en Europe !Le Festival Mondial de la Magie est considéré comme une référence grâce à la présence d’artistes magiciens mondialement primés et représentants les différents courants magiques actuels.Le Festival Mondial de la Magie souhaite rendre populaire ce programme en présentant des numéros pour toutes les générations.Derux heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et transformer un moment ordinaire en un évènement extraordinaire.Tous les artistes sélectionnés pour cette nouvelle édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.Présentation officielle du Festival : Ronan CALVARY? Zheng FUSION? Pablo CANOVAS? Filiberto SELVI? Charlie MAG? RAMO & ALEGRIA? Ernesto PLANAS? Un invité surprise

Tarif : 35.00 – 70.00 euros.

Début : 2025-02-08 à 15:00

Réservez votre billet ici

LE BASCALA 12 RUE DE LA BRIQUETERIE 31150 Bruguieres 31