Festival Mômes en scène Niederbronn-les-Bains, mercredi 31 juillet 2024.

Festival Mômes en scène Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Ce festival fait place aux arts vivants de la rue. Artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, marionnettistes et inventeurs en tout genre se succèdent pour exprimer leur créativité et leur talent afin de provoquer de délicieux moments de rire, de bonheur aux petits et grands festivaliers.

Mômes en Scène, qui fêtera cette année ses 20 ans, est un festival des arts vivants dédié au jeune public, où pendant plusieurs jours les arts de la rue sont à l’honneur pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, marionnettistes et inventeurs en tout genre se succéderont pour exprimer leur créativité et leur talent.

C’est donc l’occasion de partager en famille un moment de détente, de bonheur, de joie, de rire…

Petits et grands sont invités à découvrir les nombreux spectacles, animations et jeux proposés. Des compagnies régionales et nationales font le déplacement à Niederbronn-les-Bains chaque année pour proposer des spectacles de qualité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 10:00:00

fin : 2024-08-04 21:30:00

Place du Bureau Central

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est secretariat@reseau-animation.com

L’événement Festival Mômes en scène Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte