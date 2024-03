Festival Matsuri JAPAN’YSS Place de la Victoire Yssingeaux, vendredi 12 avril 2024.

Festival Matsuri JAPAN’YSS Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire

Dans le cadre du festival, venez faire le plein d’animations durant cette soirée. Exposition, démonstrations et ateliers, animations pour enfants, buvette et restauration, concours de Cosplay, avant première au cinéma… Et bien plus encore !…

Début : 2024-04-12 16:30:00

fin : 2024-04-12 21:00:00

Place de la Victoire Parvis de la Grenette

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

