FESTIVAL MANGA RENCONTRE, VERNISSAGE, PROJECTION DE FILM Aspet, samedi 13 avril 2024.

FESTIVAL MANGA RENCONTRE, VERNISSAGE, PROJECTION DE FILM Aspet Haute-Garonne

La Médiathèque municipale d’Aspet organise son premier festival manga !

10h présentation par Michaël Almodovar de sont travail, auteur de la série « Les Torches d’Arkylon » et dédicace à la salle de vote,

11h30 vernissage et dégustation de boissons et douceurs japonaises,

15h projection du film d’animation Lettre à Momo ( à partir de 8 ans) à la salle de cinéma du Bois Perché,

10h-17h ouverture de la librairie éphémère spécialisée en manga et BD Bachi-Bouzouk à la salle de vote. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE D’ASPET

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie bibliothequeaspet@orange.fr

L’événement FESTIVAL MANGA RENCONTRE, VERNISSAGE, PROJECTION DE FILM Aspet a été mis à jour le 2024-03-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE