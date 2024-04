FESTIVAL MALT’N BLUES Salle des Moissons Oudon, vendredi 26 avril 2024.

FESTIVAL MALT’N BLUES Salle des Moissons Oudon Loire-Atlantique

A l’affiche du festival Malt’N Blues quelques grands noms du blues et du rock René Miller, Kik & Johnny Montreuil, Arnaud Fradin & his Roots Combo, Kevin Doublé 4Tet, etc … et plusieurs groupes locaux Backyard Country Family Band, MockingBirds.

Le FESTIVAL MALT’n BLUES est un des projets de l’association PLACE DU VILLAGE.

Cette jeune association oudonnaise veut contribuer au développement de la culture (sous toutes ses formes) en territoire rural. Convaincu.e.s que la culture favorise le lien social et la convivialité entre nous, terrien.ne.s.

Infos pratiques

Restauration possible sur place avec des foodtrucks

Gobelets vendus 1€ à l’entrée du festival. Vous pouvez aussi ramener votre propre gobelet.

Venir au festival est possible en TER ligne Nantes Ancenis Angers, à vélo avec la Loire à Vélo, à pied, en voiture (parkings aux alentours au stage, la Vallée…)

Le camping de la Tour à Oudon peut vous accueillir, il est à 2 pas du festival. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-28

Salle des Moissons 280 Rue de la Loire

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

