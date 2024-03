Festival Magnetik SPOT « Lotus » (oeuvre digitale photovoltaïque) Bernay, vendredi 24 mai 2024.

Festival Magnetik SPOT « Lotus » (oeuvre digitale photovoltaïque) Bernay Eure

Vendredi

SPOT (Solar Power On Tour) est un collectif basé à Genève (Suisse), composé de cinq membres issus des métiers du design, design interactif, audiovisuel, fashion design et communication. Il vise à promouvoir les énergies renouvelables sous l’angle émotionnel et éducatif et propose une alternative à la communication plus conventionnelle qui prévaut dans le domaine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Place Gustave Héon

Bernay 27300 Eure Normandie accueil@bernaynormandie.fr

