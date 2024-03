Festival Magnetik Ranki_b3at (installation immersive interractive) Bernay, vendredi 24 mai 2024.

Festival Magnetik Ranki_b3at (installation immersive interractive) Bernay Eure

Vendredi

Installation immersive interactive de l’artiste architecte scénographe Ranki_b3at (Paris) associé à Mister Smiss (Sofia, Bulgarie) B3AT est un collectif qui expérimente l’association de procédés pluriels (peinture, anamorphose, architecture, musique, lumière, mapping et vidéo…) autour d’interventions in-situ insérées dans l’architecture et en interaction complète avec leur environnement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Place Gustave Héon

Bernay 27300 Eure Normandie accueil@bernaynormandie.fr

