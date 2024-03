Festival Magnetik les automates de Patrick Lesieur Bernay, vendredi 24 mai 2024.

Festival Magnetik les automates de Patrick Lesieur Bernay Eure

Vendredi

Collectionneur bernayen spécialiste du domaine forain, Patrick Lesieur est un véritable passionné qui nous rappelle que le désuet ne rime pas avec dépassé. Il présentera à ce sujet et à l’occasion du festival, d’authentiques automates dont leur dimension électronique et leur originalité surprendront.

Collectionneur bernayen spécialiste du domaine forain, Patrick Lesieur est un véritable passionné qui nous rappelle que le désuet ne rime pas avec dépassé. Il présentera à ce sujet et à l’occasion du festival, d’authentiques automates dont leur dimension électronique et leur originalité surprendront. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Place Gustave Héon

Bernay 27300 Eure Normandie accueil@bernaynormandie.fr

L’événement Festival Magnetik les automates de Patrick Lesieur Bernay a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Beaumont-le-Roger