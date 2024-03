Festival Magnetik Guillaume Marmin « II Lines » Bernay, vendredi 24 mai 2024.

Festival Magnetik Guillaume Marmin « II Lines » Bernay Eure

Vendredi

Oeuvre monumentale immersive, une création originale sur mesure.

Guillaume Marmin (Nantes) conçoit des dispositifs audiovisuels qui mettent en jeu la lumière, le son et l’espace. Son travail, connecté à la scène musicale et au spectacle vivant, s’inscrit dans un renouveau de la création visuelle en s’affranchissant des formes classiques de narration et des supports scéniques traditionnels.

Oeuvre monumentale immersive, une création originale sur mesure.

Guillaume Marmin (Nantes) conçoit des dispositifs audiovisuels qui mettent en jeu la lumière, le son et l’espace. Son travail, connecté à la scène musicale et au spectacle vivant, s’inscrit dans un renouveau de la création visuelle en s’affranchissant des formes classiques de narration et des supports scéniques traditionnels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Place Gustave Héon

Bernay 27300 Eure Normandie accueil@bernaynormandie.fr

L’événement Festival Magnetik Guillaume Marmin « II Lines » Bernay a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Beaumont-le-Roger