Festival Magnetik concert événement Bernay, samedi 25 mai 2024.

Festival Magnetik concert événement Bernay Eure

Concert évènement en extérieur pouvant accueillir jusqu’à 2500 personnes

20h-21h Modgeist / Paris. Live électronica

Musicien et compositeur, Mikaël Charry plonge dans la musique électronique en 2001. C’est l’attrait irrésistible des synthés modulaires qui finit par capturer son imagination. Sous le nom de Modgeist, il entreprend un voyage solo, explorant les possibilités infinies d’un système modulaire Eurorack créé sur-mesure. Ses performances live, oscillant entre techno progressive et électro downtempo, offrent un retour aux sources teinté de mysticisme et de symboles cryptiques.

21h30-22h30 Violet Indigo / Rouen. Live électro hip hop

Habituée des mixs tonitruants, surprenante par ses mélanges de styles, Violet Indigo c’est l’hybridation musicale, la légèreté et la désinvolture. Inspirée de Hip Hop et de RnB, elle n’hésite pas à prendre les sentiers de la Bass et de la Club Music, pour donner une nouvelle lecture de vos tubes pop favoris.

 https://marsatac.agency/artistes/violet-indigo/

23h-0h15 Molécule / Live électro immersif spatialisé.

Après son concert immersif à L’Olympia, le 7 février dernier, l’artiste investit Bernay. Véritable aventurier des territoires extraordinaires dont il tire une matière sonore et visuelle hors du commun. Molécule est de retour avec un nouvel album profondément passionné qui réunit méticuleusement son amour pour la House, la musique jamaïcaine et le studio. Un alliage aussi efficace qu’inédit. L’artiste nous convit à une expérience collective et sensorielle.

 Instagram https://www.instagram.com/molecule_music/

 https://allofloride.com/our-talents/molecule/

Concert évènement en extérieur pouvant accueillir jusqu’à 2500 personnes

20h-21h Modgeist / Paris. Live électronica

Musicien et compositeur, Mikaël Charry plonge dans la musique électronique en 2001. C’est l’attrait irrésistible des synthés modulaires qui finit par capturer son imagination. Sous le nom de Modgeist, il entreprend un voyage solo, explorant les possibilités infinies d’un système modulaire Eurorack créé sur-mesure. Ses performances live, oscillant entre techno progressive et électro downtempo, offrent un retour aux sources teinté de mysticisme et de symboles cryptiques.

21h30-22h30 Violet Indigo / Rouen. Live électro hip hop

Habituée des mixs tonitruants, surprenante par ses mélanges de styles, Violet Indigo c’est l’hybridation musicale, la légèreté et la désinvolture. Inspirée de Hip Hop et de RnB, elle n’hésite pas à prendre les sentiers de la Bass et de la Club Music, pour donner une nouvelle lecture de vos tubes pop favoris.

 https://marsatac.agency/artistes/violet-indigo/

23h-0h15 Molécule / Live électro immersif spatialisé.

Après son concert immersif à L’Olympia, le 7 février dernier, l’artiste investit Bernay. Véritable aventurier des territoires extraordinaires dont il tire une matière sonore et visuelle hors du commun. Molécule est de retour avec un nouvel album profondément passionné qui réunit méticuleusement son amour pour la House, la musique jamaïcaine et le studio. Un alliage aussi efficace qu’inédit. L’artiste nous convit à une expérience collective et sensorielle.

 Instagram https://www.instagram.com/molecule_music/

 https://allofloride.com/our-talents/molecule/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25 15:00:00

Place Gustave Héon

Bernay 27300 Eure Normandie accueil@bernaynormandie.fr

L’événement Festival Magnetik concert événement Bernay a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Beaumont-le-Roger