Festival Magnetik concert de clôture « Que Diable ! » Bernay, dimanche 26 mai 2024.

Que diable / Bernay Nanterre. Concert duo

Que Diable est un duo formé par un chanteur hip-hop, Florent Allame et un violoniste au style traditionnel des Balkans, Clément Quemener. Leurs chansons sont des compositions et les mélodies s’inspirent ou sont tirées du répertoire traditionnel roumain.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 18:00:00

fin : 2024-05-26

Place Gustave Héon

Bernay 27300 Eure Normandie accueil@bernaynormandie.fr

