Festival Magnetik Bernay, vendredi 24 mai 2024.

Festival Magnetik Bernay Eure

Festival des Arts Numériques et Musiques Electroniques (3ème édition)

Concerts électro

Mapping

Installations et expositions numériques

Le Festival Magnetik c’est 5 lieux emblématiques de Bernay (la place Gustave Héon, le jardin de l’abbaye, la salle capitulaire, l’Abbatiale et la salle des mariages), des artistes émergents, des musiques électro, des parcours d’arts numériques interactifs.

C’est également des valeurs fortes et inspirantes

#AUDACIEUX Encourager l’expression artistique et la créativité sous toutes ses formes dans le domaine des arts numériques et des musiques électro.

#INTERACTIF Favoriser l’interactivité entre les arts numériques et les spectateurs. Vous permettre de devenir acteurs de votre expérience artistique et de participer à la création en temps réel.

#ONIRIQUE Une expérience immersive totale, pour se perdre dans un univers artistique en constante évolution, au travers d’installations interactives, de performances visuelles ou de lives électros envoûtants.

#HYBRIDE Magnetik associe rythmes électrisant, immersions visuelles et découvertes d’univers sensoriels… Sublimation de notre patrimoine avec une Abbatiale mise en lumière.

#POPULAIRE ET INCLUSIF Ouvert à tous et gratuit. Magnetik s’engage à rendre les arts numériques accessibles au plus grand nombre, en utilisant des technologies et des formats qui permettent une expérience inclusive pour tous.

Avec la participation de Molécule, Léo Vauclin, Violet Indigo, Museau, Modgeist, Que Diable !, Ranki_B3at et Mr Smiff, Guillaume Marmin, Bandit Visions, Tanguy Clerc, Patrick Lesieur, Collectif Spot, Micro Folie Mobile

Pendant toute la durée du festival, déambulez au travers d’un parcours onirique émerveillez-vous devant le mapping monumental sur la façade de l’abbatiale, rêvez devant l’installation immersive dans l’abbatiale, vivez une expérience interactive dans la salle capitulaire, laissez-vous surprendre devant les cabines de curiosités, admirez un lotus géant dans le jardin de l’abbaye et découvrez un musée numérique mobile.

Festival des Arts Numériques et Musiques Electroniques (3ème édition)

Concerts électro

Mapping

Installations et expositions numériques

Le Festival Magnetik c’est 5 lieux emblématiques de Bernay (la place Gustave Héon, le jardin de l’abbaye, la salle capitulaire, l’Abbatiale et la salle des mariages), des artistes émergents, des musiques électro, des parcours d’arts numériques interactifs.

C’est également des valeurs fortes et inspirantes

#AUDACIEUX Encourager l’expression artistique et la créativité sous toutes ses formes dans le domaine des arts numériques et des musiques électro.

#INTERACTIF Favoriser l’interactivité entre les arts numériques et les spectateurs. Vous permettre de devenir acteurs de votre expérience artistique et de participer à la création en temps réel.

#ONIRIQUE Une expérience immersive totale, pour se perdre dans un univers artistique en constante évolution, au travers d’installations interactives, de performances visuelles ou de lives électros envoûtants.

#HYBRIDE Magnetik associe rythmes électrisant, immersions visuelles et découvertes d’univers sensoriels… Sublimation de notre patrimoine avec une Abbatiale mise en lumière.

#POPULAIRE ET INCLUSIF Ouvert à tous et gratuit. Magnetik s’engage à rendre les arts numériques accessibles au plus grand nombre, en utilisant des technologies et des formats qui permettent une expérience inclusive pour tous.

Avec la participation de Molécule, Léo Vauclin, Violet Indigo, Museau, Modgeist, Que Diable !, Ranki_B3at et Mr Smiff, Guillaume Marmin, Bandit Visions, Tanguy Clerc, Patrick Lesieur, Collectif Spot, Micro Folie Mobile

Pendant toute la durée du festival, déambulez au travers d’un parcours onirique émerveillez-vous devant le mapping monumental sur la façade de l’abbatiale, rêvez devant l’installation immersive dans l’abbatiale, vivez une expérience interactive dans la salle capitulaire, laissez-vous surprendre devant les cabines de curiosités, admirez un lotus géant dans le jardin de l’abbaye et découvrez un musée numérique mobile. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 09:00:00

fin : 2024-05-24

Bernay 27300 Eure Normandie accueil@bernaynormandie.fr

L’événement Festival Magnetik Bernay a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Beaumont-le-Roger