Festival Loir’ en ZIC Brives-Charensac, vendredi 7 juin 2024.

Une belle programmation pour les 2 soirées concert du festival vous attend avec Ryan, La Ruda et Asian Dub Foundation le vendredi 7 et Freaky Fucking et Les Vieilles Valises le samedi 8 juin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-08

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes loirenzic@gmail.com

L’événement Festival Loir’ en ZIC Brives-Charensac a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay