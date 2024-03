FESTIVAL LITTERATURE ET JEUNESSE VITAMINE L LA CAFETIERE Aurignac, mercredi 3 avril 2024.

Rencontre et causerie avec Violaine Bérot à La Cafetière

L’intimité, les émotions sont centrales dans l’œuvre de Violaine. Son écriture poétique, resserrée et précise donne des romans d’une telle densité qu’ils se gravent dans votre esprit. Amoureuse des Pyrénées, l’autrice a fait de la montagne le cadre de « Comme des bêtes », roman présenté en lecture et rehaussé par le trait de Géraldine Alibeu et la voix de Rachel Petit.

A partir de 14 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:30:00

fin : 2024-04-03

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

