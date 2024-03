Festival L’Étrange rendez-vous Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont, vendredi 26 juillet 2024.

Festival L’Étrange rendez-vous Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine

L’Étrange Rendez-vous est un collestival (colloque estival) se déroulant sur 3 jours autour des thématiques de la spiritualité et du développement personnel, des mythes et des légendes arthuriennes, de la parapsychologie, des sciences alternatives et du méta psychisme.

Pourr cette nouvelle session, l’Étrange Rendez-Vous proposera un cycle de conférences réparti sur 3 jours et agrémenté d’ateliers, d’animations et d’activités extérieures. Des espaces de ventes de produits locaux, régionaux et artisanaux, seront accessible au public du collestival, mais également, en cette période touristique, aux visiteurs venus de l’extérieur.

Les conférenciers disposeront durant toute la durée de l’événement, d’un espace de rencontre et d’échange avec le public pour dédicacer leurs ouvrages. Une zone de restauration en extérieur accueillera plusieurs foodtrucks, et un espace bar et collation sera disponible du matin au soir.

Des activités seront proposées en journée (randonnées, découverte et sensibilisation à l’environnement de Brocéliande en partenariat avec l’association de la Brigade des Fées, ateliers créatifs, etc.) et en soirée, avec des projections de films documentaires, et sorties nocturnes avec une conteuse, ainsi que des veillées à la belle étoile.

Ouverture et fermeture des portes de l’événement de 9h à 23h

Accès à l’espace de rencontre des conférenciers (sur billetterie) de 9h à 18h30

Accès au village exposant (gratuit) de 9h à 21h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 09:00:00

fin : 2024-07-26 23:00:00

Rue du Chevalier Lancelot du Lac Espace de l’Etang bleu

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Festival L’Étrange rendez-vous Paimpont a été mis à jour le 2024-02-24 par Office de Tourisme de Brocéliande