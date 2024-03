Festival “Les Rendez-vous aux jardins” Ferme Courbet Flagey, samedi 1 juin 2024.

• Médiation autour du jardin de la Ferme Courbet (de 11h à 18h)

• Petite ferme pédagogique par le Couvoir Comtois (Flagey)

• Stands de producteurs (Flagey)

• Atelier jeune public (arts plastiques) de 14h à 16h

• A partir de 11h (puis départ toutes les heures) nouveau jeu d’exploration Régis Courbet et la chambre des secrets

• De 14h à 17h atelier aromathérapie avec Olivier Tissot

• En partant de l’observation d’une œuvre réalisée par un peintre impressionniste, vous découvrirez les fleurs et végétaux peints avant d’en apprendre davantage sur les caractéristiques botaniques et actions médicinales de ces végétaux.

• 17h récital en l’église du village avec le Chœur Variation 47, dirigé par Frédérique Cesselin

• 20h30 Soir de Match avec la Compagnie Teraluna. Deux équipes Les Uns et les Autres s’affrontent à partir de montages vidéos. Pour chaque discipline, un lexique propre. Les joueurs utilisent au maximum le lexique proposé pour marquer des points. Deux arbitres veillent à la bonne marche et au comptage. Le public peut faire pencher la balance à la fin de chaque manche. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

Ferme Courbet 28 Grande Rue

Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

