Festival Les Rencontres de Rignac eglise Rignac, vendredi 16 août 2024.

Festival Les Rencontres de Rignac eglise Rignac 16 – 18 août

Début : 2024-08-16 18:30

Fin : 2024-08-18 19:30

Pendant trois jours, et pour la troisième édition, le festival « Les Rencontres de Rignac » se tiendra du 16 au 18 Août 2024 à Rignac dans le LOT.

Au programme, 3 concerts de musique classique, des rencontres et festivités avec des artistes du spectacle vivant.

> Vendredi 16 Août 18h30 <

Chantons ensemble ! ou « Circle song » en extérieur

Le Circle Song est un principe de chant en groupe simple et ancien selon lequel un groupe de chanteurs disposés en cercle « fait tourner » un motif chanté de base, inspiré d’influences africaines, latines, groove, folklore traditionnel ou jazz. Les chanteurs improvisent tour à tour.

Le Circle Song offre aux chanteurs un contexte privilégié d’écoute, de partage, et d’exploration de l’improvisation vocale.

Venez nombreux pour ce « lâcher-prise » très très convivial

> Samedi 17 Août 11h30 <

Concert baroque à l’Eglise de Rignac

Heather Newhouse : Soprano

Anthea Pichanick : Contralto

Pierre Baptiste Brioude: Théorbe

Deux artistes lyriques accompagnées d’un petit ensemble instrumental parcourent les plus belles pages du répertoire baroque.

> Samedi 17 Août 18h30 <

Apéro Marionnettes ! en extérieur

Pour les petits et les grands

> Dimanche 18 Août 11h30 <

“Comme un air de cantate” à l’Eglise de Rignac

Emmanuelle Dauvin imagine avec la soprano Heather Newhouse un parcours en duo d’airs et de pièces instrumentales, pour soprano, violon et basse : une hommage poétique et intime à la musique de J.S. Bach.

> Dimanche 18 Août 18h30 <

Cabaret Baroque au petit Rignac café

“ O FESTES CELESTES” par le duo Nysiak

En route ! Venez donc nous rejoindre à la taverne des « Festes Célestes ». Vous y trouverez victuailles et breuvages pour vous rassasier !

Mais il faut aussi combler vos autres sens ! C’est pourquoi le duo Nysia, composé du guilleret luthiste Pierre-Baptiste Brioude et de la chanteuse veloutée Ariane Le Fournis, accompagnera votre repos de douces chansons… d’amour ?

Vous entendrez des airs à boire, des chansons de rencontres, des airs de cours parlant d’amour, parfois de tendresse, et de beaucoup plus si affinités !

C’est tout le burlesque de cette époque qui ressort de ces airs, où les sujets les plus élevés se mélangent aux thèmes les plus triviaux !

Concert suivi d’une présentation des instruments

eglise 46500 rignac Rignac 46500 Lot