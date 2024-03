Festival Les P’tites tommettes | Walan­gaan Creil, dimanche 21 avril 2024.

Festival Les P’tites tommettes | Walan­gaan Creil Oise

Dans le cadre du festival Les P’tites tommettes du 10 au 24 avril 2024

Théâtre de la Guim­barde

THÉÂTRE, MUSIQUE, DÈS 2 ANS

L’eau qui abreuve, l’eau qui ruis­selle sur la peau, l’eau qui écla­bousse, l’eau qui nettoie, l’eau qui chante, l’eau qui berce, l’eau qui jaillit. Et l’eau qui, parfois, de plus en plus, vient à manquer.

Une chan­teuse et un percus­sion­niste séné­ga­lais remontent le cours de l’eau, dévoilent ses sono­ri­tés et jouent avec leurs voix et leur corps, depuis la goutte jusqu’à l’averse, depuis le clapo­tis jusqu’à la cascade. Petit à petit, au son du hand­pan, se construit un petit monde enchanté, fait de fontaines, de bassines, de robi­nets et de verseurs. Un univers lumi­neux qui reflète la douce sensa­tion des premiers bains et l’in­time moment du coucher.

Une paren­thèse chan­tée qui dit aussi la précio­sité de cet élément qui se renou­velle depuis la nuit des temps.

Pour le tout-petit.

Et les adultes qui l’ac­com­pagnent.

Tarif unique 5 €

40 min

Samedi 20 avril 16h, Dimanche 21 avril 11h et 17h

En parte­na­riat avec le Festi­val des Premières Rencontres ACTA 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 11:00:00

fin : 2024-04-21 11:40:00

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France accueil@faiencerie-theatre.com

L’événement Festival Les P’tites tommettes | Walan­gaan Creil a été mis à jour le 2024-03-05 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise