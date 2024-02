Festival Les P’tites tommettes | Rhizome Creil, mercredi 10 avril 2024.

Festival Les P’tites tommettes | Rhizome Creil Oise

Dans le cadre du festival Les P’tites tommettes du 10 au 24 avril 2024

Compagnie MOSO

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE ET DÈS 2 ANS

Mercredi 10 avril 9h45, 10h30, 11h15, 16h, 16h45 et 17h30

RHIZOME, c’est une forêt de bambous, habi­tée par Tina.

Sauvage et accueillante, un peu timide, Tina est très occu­pée. Elle vous invite à la décou­verte de son monde, dans son quoti­dien de jeu(x) et d’ac­tions. Libre à l’en­fant d’ob­ser­ver, d’en­trer en imita­tion, de s’ap­pro­prier espace et objets.

RHIZOME, c’est une expé­rience spatiale, senso­rielle, imagi­naire.

Une ode à la vie, à la liberté, à la Terre.

Un temps donné à la joie des petits riens.

Pour le tout-petit.

Et les adultes qui l’ac­com­pagnent.

5 € tarif unique

Gratuit pour les accompagnants

30min

En coréalisation avec L’échangeur CDCN dans le cadre du Festival Kidanse5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 11:15:00

fin : 2024-04-10 11:45:00

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France accueil@faiencerie-theatre.com

L’événement Festival Les P’tites tommettes | Rhizome Creil a été mis à jour le 2024-02-09 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise