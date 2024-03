Festival Les P’tites tommettes | Merveille(s) Creil, mercredi 17 avril 2024.

Festival Les P’tites tommettes | Merveille(s) Creil Oise

Dans le cadre du festival Les P’tites tommettes du 10 au 24 avril 2024

Compagnie Un château en Espagne

THÉÂTRE D’OBJET, DÈS 1 AN

Mercredi 17 avril 10h, Médiathèque Jean-Pierre Besse

Mercredi 17 avril 16h, Médiathèque L’Abricotine

Elle s’ap­pelle NUIT et elle veille sur notre sommeil et sur nos rêves. Les yeux grands ouverts, elle s’as­sure que rien ne puisse venir déran­ger le proces­sus de leur fabri­ca­tion.

Elle s’ap­pelle NUIT et c’est une femme, elle a la douceur des nuits blanches et tout un tas de petites merveilles en tous genres qu’elle promène avec elle. Des objets, des idées, des petits animaux, des mots et même des chan­sons. Atta­chée au temps qui passe, aux liens qui nous unissent, et à la nature qui nous entoure, elle promène son bric à brac pour nous parler de toutes nos possi­bi­li­tés d’émer­veille­ments.

Le temps d’une insom­nie, ce spec­tacle propose aux tout-petits et aux adultes qui les accom­pagnent un voyage au pays du minus­cule et des merveilles. Un voyage pour mettre en lumières les toutes petites merveilles sur lesquelles il nous faut veiller.

Une épopée minia­ture pour s’amu­ser et se jouer de tous ces petits riens.

Pour le tout-petit.

Et les adultes qui l’ac­com­pagnent.

Gratuit

30 min

En parte­na­riat avec le Festi­val des Premières Rencontres ACTA 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17 10:30:00

346 Avenue Léonard de Vinci

Creil 60100 Oise Hauts-de-France accueil@faiencerie-theatre.com

