Festival Les P’tites tommettes | Little Top Creil, dimanche 21 avril 2024.

Dans le cadre du festival Les P’tites tommettes du 10 au 24 avril 2024

Star­cat­chers et Super­fan

CIRQUE, DÈS LA NAISSANCE

Bien­ve­nue à Little Top, une première expé­rience de cirque magique pour les bébés de 0 à 18 mois et leurs adultes. À une époque de leur déve­lop­pe­ment où les tout-petits découvrent leur propre corps, les plai­sirs et les périls de la gravité, Little Top invite les bébés à vivre tous les plai­sirs du cirque. Roulez pour une perfor­mance douce­ment palpi­tante qui comprend des équi­libres spec­ta­cu­laires, des culbutes éton­nantes et des jonglages inven­tifs. Little Top vous trans­por­tera dans un monde ludique, joyeux, à l’en­vers, à l’en­vers où les gens peuvent voler, les motifs remplissent l’air et tout est possible.

Pour le tout-petit.

Et les adultes qui l’ac­com­pagnent.

5 € tarif unique

40 min

Mercredi 17 avril 11h et 17h, Samedi 20 avril 10h, Dimanche 21 avril 10h et 16h

En parte­na­riat avec le Festi­val des Premières Rencontres ACTA 55 5 .

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France

