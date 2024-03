Festival Les P’tites tommettes | Du 10 au 24 Avril Creil, mercredi 10 avril 2024.

Les P’tites Tommettes Du 10 au 24 avril 2024

Festival de la petite enfance

3,2,1… On décolle?!

Le festi­val des p’tites tommettes t’em­barque dans un voyage senso­riel et poétique à la décou­verte du monde.

Explore des univers sensibles, douillets et sauvages, écoute l’eau chan­ter et le pépie­ment des oiseaux, invente un nouveau langage, puis, aux détours d’une forêt, laisse-toi empor­ter par la magie du chapi­teau.

Au cours de cette épopée riche en émotion, des spectacles, des ateliers artis­tiques, des séances de cinéma, des acti­vi­tés à réali­ser en famille sont à décou­vrir pour veiller à ton bon éveil cultu­rel et artis­tique.

Il n’y en a pas que pour les enfants?!

Chères futures mamans, vous qui enta­mez une douce traver­sée sur le chemin de la mater­nité, décou­vrez les moments spécia­le­ment concoc­tés pour vous.

Artistes et profes­sion­nels de la petite enfance, venez vous former et échan­ger autour des spec­tacles.

Alors?? Prêts à vivre cette nouvelle aven­ture, intrépides petites festi­va­lières et petits festivaliers??

Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-24

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France accueil@faiencerie-theatre.com

