FESTIVAL LES PETITES FOLIES – 1J CAMPING SITE FORT NEUF Quiberon, samedi 14 septembre 2024.

PASS 1 JOUR CAMPING TENTEATTENTION : CE BILLET NE DONNE PAS ACCES AU FESTIVAL——————————————————————–FESTIVAL DE MUSIQUE EN BAIE DE QUIBERON Du 13 au 14 septembre 2024 à Quiberon (56) Le festival des Petites Folies en Baie de Quiberon revient en septembre 2024 ! Le festival aura lieu sur le site exceptionnel de Fort Neuf, en bord de mer.Au delà d’un simple événement, il s’agit d’un festival à taille humaine, nourri de la réunion de toutes nos générations et d’une volonté farouche et populaire à bien vivre ensemble et le célébrer. C’est un moment de rencontre, d’échange et de partage entre les artistes, le public, les bénévoles et les différents partenaires présents, réunis autour de valeurs communes. On vous donne rendez-vous les 13 et 14 septembre à Quiberon !?Plus d’infos : www.lespetitesfolies-quiberon.comInformations pratiques : Accès handicapé : merci de nous contacter par mail : accueil@lespetitesfolies.bzhLe parking festivalier sera situé au parking des îles à l’entrée de Quiberon, avec un accès dédié par la rue de Kernavest. Le parking est situé à 35 minutes à pied, 11 minutes à vélo et 10 minutes en navette du site du festival. Un espace spécifique sera dédié pour vous, festivaliers. Le parking ouvrira à 13h chaque jour. Le camping festivalier est situé au camping municipal de Kerne à 45 minutes à pied, 15 minutes à vélo et à 10 minutes en navette du site de Fort Neuf. Le camping est payant et inclus dans le prix du billet avec mention camping. Il sera réservé aux détenteurs d’un billet avec mention camping et ayant choisi cette option. Les campeurs (tente et camping-car) pourront se garer au camping de Kerné.Accès : Les Petites Folies en Baie de Quiberon se déroulent à Fort Neuf à Quiberon, à côté de Port-Haliguen

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-09-14 à 17:00

SITE FORT NEUF Boulevard des Emigrés 56170 Quiberon 56