Festival Les Musicales du Causse Le Choeur de chambre Dulci Jubilo Gramat, jeudi 11 juillet 2024.

Le choeur de chambre Dulci Jubilo s’enracine depuis 2018 à Montauban, en région toulousaine. Le chef de choeur et compositeur Christopher Gibert est à l’origine de ce projet et insuffle une direction synthétisant la création et l’interprétation. Cette approche distingue Dulci Jubilo dans le paysage musical français et inscrit avec force cet ensemble émergeant dans le renouveau choral de l’héxagone. Ces interprètes explorent avec sensibilité, onirisme et précision le répertoire choral, de multiples pays et écoles stylistiques, tout en variant les formes musicales de 8 à 24 chanteurs, a capella ou accompagnés

Il vient à Gramat avec des créations contemporaines, des extraits de pièces de la Rénaissance et des polyphonies traditionnelles

2626 26 EUR.

Début : 2024-07-11 20:00:00

fin : 2024-07-11

Cloître du Grand-Couvent de Gramat

Gramat 46500 Lot Occitanie

