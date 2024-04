Festival Les Musicales du Causse -Ensemble Antiphona Gramat, dimanche 15 septembre 2024.

Festival Les Musicales du Causse -Ensemble Antiphona Gramat Lot

Révèler les chefs d’oeuvre de l’occitanie baroque

L’ensemble Antiphona défend avec ardeur le patrimoine musical du Sud de la France au 17ème et 18ème siècle

Il vien t à Gramat avec le programme » A Chantar, regards féminins » Quelles places les femmes ont elles revendiquée pour elles-mêmes, pour leurs oeuvres et la révélation de leurs sentiments ? Comment l’expression féminine conduit à l’éclosion d’une plus grande liberté dans les choix musicaux et dans le rapport avec la tradition ?

A chantar met en lumière les femmes qui ont joué un rôle important dans la création musicale de leur époque. Souvent ignorées ou écartées, les compositrices ont laissé un corpus impressionnant souvent méconnu

Les oeuvres de ces immenses musiciennes, profondément engagées dans les débats esthétiques , demeurent d’irremplaçables témoignages du raffinnement et d’une qualité musicale exceptionnelle. Les Trobairitz ( forme féminine des troubadours en langue d’oc ) apparaisssent dans l’histoire de la musique occidentale comme les premières compositrices de la musique profane connue

Beatriz de Dia est une des plus emblématique d’entre elles. Sa célèbre chanson » A Chantar » est la source d’inspiration de ce programme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 17:00:00

fin : 2024-09-15

Eglise Saint-Pierre

Gramat 46500 Lot Occitanie

