Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 38ème édition Mortagne-au-Perche, samedi 22 juin 2024.

Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 38ème édition Mortagne-au-Perche Orne

Après la musique espagnole en 2016, française en 2017, Jean Sébastien Bach et sa famille en 2018, la musique anglaise en 2019, Vienne en 2021, la danse en 2022 et l’amour en 2023, le festival proposera en 2024 un programme dont le fil conducteur sera

Méditerranée .

Le bassin méditerranéen est, dès l’antiquité, le berceau de plusieurs civilisations européennes, moyen-orientales et africaines. A la croisée des continents, c’est aussi l’espace de la rencontre à la fois féconde et tragique de l’Orient et de l’Occident. En quelques siècles on voit naître de quelques peuples riverains de cette mer les inventions intellectuelles les plus précieuses qui ont été à l’origine des racines de notre civilisation.

Une thématique sur la Méditerranée peut évoquer au mélomane en premier lieu la musique italienne puis espagnole. Mais profitons de ce fil conducteur pour favoriser des rencontres entre méditerranée occidentale et orientale, ce qui sera particulièrement le cas dans deux concerts d’abord dans un programme de chants liturgiques voyageant entre Moyen-Age occidental, héritage byzantin et tradition chrétienne orientale, puis dans un concert de chants populaires traditionnels de tout le bassin méditerranéen.

Créé en 1979 sous le nom de Juin Musical par un passionné, le facteur de clavecins Jacques Brault, ce festival de musique de chambre accueille depuis les meilleurs solistes et formations musicales, à Mortagne-au-Perche et dans des communes de la région, notamment Sainte-Céronne, Tourouvre-au-Perche, La Mesnière, La Perrière et Pervenchères.

Devenu Les Musicales de Mortagne et du Perche , le festival a lieu sur trois week-ends, fin juin et début juillet et sa 38ème édition se tiendra du 22 juin au 7 juillet 2024.

La vocation des Musicales de Mortagne et du Perche demeure inchangée réenchanter des vestiges du patrimoine local et rural (manoirs de charme, églises, chapelles et villages pittoresques) en six rencontres musicales d’exception aux prémices de l’été.

Le festival a su fidéliser au cours de ses 45 ans d’existence un public passionné amateur de musique de chambre baroque, classique, romantique et moderne.

Début : 2024-06-22

fin : 2024-07-07

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie lesmusicales.m-p@orange.fr

