Festival Les Envolées – Silence complice La Paillette MJC et Théâtre Rennes, samedi 20 avril 2024.

Festival Les Envolées – Silence complice La Paillette MJC et Théâtre Rennes Samedi 20 avril, 14h00, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 14:00

Fin : 2024-04-20 15:00

Par l’atelier étudiant·e·s d’Alain Petit – Cie du Chiendent. Bill et John souhaitent sortir de la précarité sociale en pariant sur les courses de lévriers. Samedi 20 avril, 14h00, 18h00 1

https://billetterie-lapaillette.mapado.com/

Dans le cadre des Envolées – Festival de pratiques artistiques en amateur

Par l’atelier étudiant·e·s débutant·e·s d’Alain Petit – Cie du Chiendent

Bill et John imaginent parvenir à sortir de la grande précarité sociale dans laquelle ils vivent en pariant sur les courses de lévriers, un des sports les plus populaires en Australie. Jusqu’au jour où une opportunité tout à fait inattendue s’offre à eux… Leur amitié y résistera-t-elle ?

La Paillette MJC et Théâtre 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine