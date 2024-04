Festival Les Envolées – Le sport à tout prix La Paillette MJC et Théâtre Rennes, samedi 20 avril 2024.

Festival Les Envolées – Le sport à tout prix La Paillette MJC et Théâtre Rennes Samedi 20 avril, 16h00

Début : 2024-04-20 16:00

Fin : 2024-04-20 17:00

Par l'atelier étudiant·e·s d'Adèle Csech et Falko Lequier. Quelles sont les joies qu'apportent le sport dans une société ? La pièce tente d'y répondre.

Dans le cadre des Envolées – Festival de pratiques artistiques en amateur

Par l’atelier étudiant·e·s d’Adèle Csech et Falko Lequier – Bestiaire Collectif

Quelles sont les joies qu’apportent le sport dans une société ? Quelles sont les violences qui sous-tendent la pratique du sport aujourd’hui ? Quel serait le rapport idéal au sport, pour demain ? Toutes ces questions jalonnent ce spectacle écrit collectivement par le groupe.

La Paillette MJC et Théâtre 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine