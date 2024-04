Festival Les Envolées – BOXON(S) jusqu’à n’en plus pouvoir La Paillette MJC et Théâtre Rennes, vendredi 19 avril 2024.

Par l’atelier étudiant·e·s d’Éric Antoine – Cie Kali&Co. Ni grâce, ni pitié sur ce ring où famille, ami·e·s, collègues s’en mettront et s’en prendront plein la gueule. Vendredi 19 avril, 21h00 1

https://billetterie-lapaillette.mapado.com/

Du 2024-04-19 21:00 au 2024-04-19 22:30.

Dans le cadre des Envolées – Festival de pratiques artistiques en amateur

Par l’atelier étudiant·e·s initié·e·s et confirmé·e·s d’Éric Antoine – Cie Kali&Co

Les mots frappent et tuent, au corps et au cœur, comme les poings ; les larmes et le sang coulent, puis l’on s’affaisse et s’écroule. Ni grâce, ni pitié et peu d’amour sur ce ring où famille, ami·e·s, collègues s’en mettront et s’en prendront plein la gueule. C’est de la boxe ? Non, c’est juste la vie, et malheur aux vaincu·e·s…

La Paillette MJC et Théâtre 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine