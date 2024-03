FESTIVAL LES ARTS VERTS: ALAIN SOUCHON ACCOMPAGNÉ PAR OURS & PIERRE SOUCHON Théâtre de verdure Gémenos, mardi 2 juillet 2024.

FESTIVAL LES ARTS VERTS: ALAIN SOUCHON ACCOMPAGNÉ PAR OURS & PIERRE SOUCHON ♫♫♫ Mardi 2 juillet, 20h30 Théâtre de verdure 62€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-02T20:30:00+02:00 – 2024-07-02T22:30:00+02:00

Fin : 2024-07-02T20:30:00+02:00 – 2024-07-02T22:30:00+02:00

DANS LE CADRE DU FESTIVAL LES ARTS VERTS

Il y a un peu plus de 4 ans, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, Âme fifties, fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivi une tournée triomphale de plus de 100 dates.

Cette année, Alain Souchon repartira pour une nouvelle tournée accompagné de Ours et de Pierre Souchon. C’est tous les trois sur scène qu’ils s’apprêtent à revisiter le répertoire d’Alain Souchon, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de verdure Rue Saint-Pons, 13420 Gémenos Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.adamconcerts.com/alain-souchon-3-45301/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]