Festival Les Anthroposcènes : Documentaire suivi d’une conversation entre Juliette Dusuesne et les réalisateurs Le Cadran Auditorium Évreux, vendredi 17 mai 2024.

Les Anthroposcènes Festival présente : Documentaire suivi d’une conversation .

Confrontées à des besoins en constante augmentation, les îles Canaries ont été les premières en Europe à adopter la désalinisation de l’eau, il y a 60 ans déjà. Bien qu’indispensable à la vie et au développement, souvent considérée comme la solution miracle, la désalinisation de l’eau des océans pour produire de l’eau potable est-elle compatible avec un développement durable ?

Documentaire suivi d’une rencontre avec Juliette Duquesne et les réalisateurs .

Sur réservation.

Durée 2H

#anthroposcenes24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17 22:00:00

Le Cadran Auditorium 1 Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie billetterie@letangram.com

L’événement Festival Les Anthroposcènes : Documentaire suivi d’une conversation entre Juliette Dusuesne et les réalisateurs Évreux a été mis à jour le 2024-04-10 par Comptoir des Loisirs