Festival Les Anthroposcènes : Documentaire Dolphin Man Médiathéque de Nétreville Évreux, mercredi 15 mai 2024.

Festival Les Anthroposcènes : Documentaire Dolphin Man Médiathéque de Nétreville Évreux Eure

Dans le cadre du Festival Les Anthropocène la médiathèque de Netreville propose un documentaire .

Partez à la rencontre des dauphins grâce à la Réalité Virtuelle et le documentaire Homme Dauphin.

Un film en vidéo 360° pour une plongée unique dans l’univers de l’apnée. La rencontre avec les cétacés en compagnie de Fabrice Schnöller, ingénieur et biologiste qui développe un programme informatique unique au monde pour décrypter leur langage.

Durée 8min en boucle.

#anthroposcene24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 14:00:00

fin : 2024-05-15 16:00:00

Médiathéque de Nétreville 10 Rue Jean Bart

Évreux 27000 Eure Normandie

