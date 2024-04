Festival Les Anthroposcènes Atelier Field Recording Le Tangram Évreux, samedi 18 mai 2024.

Durant 3 jours intensifs, le groupe Nova Materia réalisera un atelier d’éveil à l’écoute de l’environnement sonore normand et à la création sonore. La création réalisée par les participantes et participants sera présentée au public dans le cadre de la soirée Les Yeux Fermés le 25 mai. Mêlant repérages, immersion dans la nature de la cathédrale industrielle qu’est la Filature Levavasseur, prises de son, montage, agencement de séquences, et mixage, l’atelier proposera d’aborder le paysage normand comme espace sonore et de redécouvrir la nature végétale ou animale via un autre prisme. Les enregistrements auront lieux le premier jour à la Filature Levavasseur, entre ruines et nature. La suite des ateliers aura lieu dans les studios du Kubb à Évreux.

Objectifs pédagogiques

– Redécouvrir le paysage normand via un nouveau prisme et en redéfinir les contours.

– Envisager le son comme matière à sculpter, apte à décrire un espace, un lieu, une personne, une idée, un voyage physique ou mental.

-Apprendre à s’éloigner du réalisme pour traduire en sons une expérience ou une sensation.

– Développer sa capacité d’interaction avec un espace ou un territoire.

– À partir d’une matière donnée, comprendre les possibilités de construction, de narration ou de progression.

– Apprendre à structurer une pièce sonore.

Déroulé

Samedi 18 mai RDV à 10h à la Filature Levavasseur.

Le matin : Visite commentée de la Filature avec une introduction au Field Recording et ces différentes pratiques par Nova Matéria.

L’après-midi : Enregistrement collectif de matière sonore à la fillature levavasseur.

Les dimanches 19 et lundi 20 mai, rendez-vous dans les studios du Kubb à 10h pour la création d’une pièce sonore.

La journée du mardi 21 mai sera consacrée au mixage de la pièce sonore et sera facultative.

Durant les 3 jours, seront abordés et mis en pratique

– L’écoute de plusieurs pièces et références sonores pour comprendre ce qu’est le Field Recording.

– La définition d’un projet sonore collectif.

– L’écoute in situ.

– La prise de son avec ses différentes techniques.

– Le montage son et la construction sonore.

– Le mixage et la réalisation finale d’un travail sonore collectif pour créer une pièce sonore.

– La diffusion publique de la pièce sonore réalisée, pendant la soirée Les Yeux Fermés.

– La mise en ligne de la pièce réalisée sur un site de streaming pour la rendre accessible à toutes et tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-20

Le Tangram 1 Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie bonjour@letangram.com

