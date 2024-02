Festival l’Échappée La Chapelle-Neuve, vendredi 24 mai 2024.

Festival l’Échappée La Chapelle-Neuve Morbihan

Sous chapiteau, en plein air, le festival investit une commune chaque année. Il défriche et déchiffre la tradition, tous les ans renouvelée. De sa main verte, il cultive le lien, et le tisse patiemment, pour que la fête batte son plein, le temps d’un week-end où spectacles et concerts résonnent !

Au programme du théâtre, des spectacles familiaux, des concerts et un fil rouge tradition, transmission et modernité ! Cette année, la culture tzigane sera mise à l’honneur. .

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-25

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne culture@baudcom.bzh

L’événement Festival l’Échappée La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2024-02-01 par OT BAUD Communauté