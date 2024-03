Festival Latinossegor Soorts-Hossegor, vendredi 30 août 2024.

21ème édition du festival de culture, musique et danse latines, du 30 août au 1er septembre 2024 !

Du 30 août au 1er septembre 2024, le festival Latinossegor s’intalle à Hossegor avec des concerts, des DJ Set latino Place des Landais et au centre ville, des animations en musique chez Jo&Joe…

Une scène majestueuse face à l’océan pour 3 soirs de concerts entièrement gratuits… Chaque soir, plusieurs groupes latinos internationaux de salsa, de reggaeton et de musiques traditionnelles cubaines investissent la scène, accompagnés de nombreux musiciens de renom.

DJ Set, concerts et animations danse.. Tous les jours du festival, de nombreux danseurs se rejoignent au centre-ville pour un DJ Set latino de plus de 2h au kiosque du centre ville à partir de 11h.

Rendez-vous sur la page Facebook @latinossegor pour découvrir la programmation et les animations de la 21e édition ! .

Place des Landais

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@hossegor.fr

