Festival L’Ascension de l’art à Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne, mercredi 8 mai 2024.

Festival L'Ascension de l'art à Aubeterre sur Dronne

Le festival l’ascension de l’art vous invite dans un des « Plus beaux villages de France », Aubeterre-sur-Dronne. Durant quatre jours, une trentaine d’artiste exposeront leur travail dans le village et vous préparent démonstrations et performances.

8 mai 2024

12 mai 2024

Le bourg

Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine animaubeterre16@gmail.com

