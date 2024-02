FESTIVAL LANGUEDEROCK ZINGA ZANGA Beziers, samedi 28 septembre 2024.

Le tout nouveau Festival LanguedeRock débarque à Béziers pour une soirée de rock intense et inoubliable ! Le 28 septembre 2024, la salle Zinga Zanga deviendra le temple du rock avec trois groupes de la scène française. Préparez-vous à une nuit de musique enflammée, de camaraderie et de souvenirs mémorables alors que le Festival Languederock vous transportera dans un ambiance effervescente et authentique.Ouverture des portes : 18h30Concert : 19H00- 01H00

Tarif : 28.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-09-28 à 18:30

Réservez votre billet ici

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34