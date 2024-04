FESTIVAL LA DINETTE TEMPS FORT A LA GRANGE Causse-de-la-Selle, samedi 1 juin 2024.

Chaque année, le festival jeune public, La Dinette, proposé par Bouillon Cube, arpente le territoire à la rencontre des plus jeunes et des familles, du 3 mai au 21 juin 2024.

Au programme des ateliers, des spectacles, des rencontres avec des artistes.

Des séances jeune public, scolaires, tout public, très jeune public et ados.

Des formes variées avec du théâtre, de la danse, du cirque, des marionnettes, de la musique…

SAMEDI 1 JUIN

Dès 14h Grands jeux en bois avec Les Jeux de Dom , jeux et ateliers pour tous les âges avec La carriole à

jeux , Exposition et animations autour de la littérature jeunesse avec « Les Éclats de lire », Stand de la librairie La Bestiole, coin lecture et sieste, crêpes…

16h Cie Ô Possum Pas de peau

Théâtre musical A partir de 8 ans 3 euros

18h Cie Salvaje T’es une adulte ou pas ?

Cirque aérien A partir de 5 ans 3 euros

19h Cie Aller-retour Hey Piolette !

Trapèze clownesque Tout public 3 euros

21h Petit Bal Raï

Musiques populaires du Maghreb Tout public Gratuit

Possibilité de planter la tente

LES PETITS PLUS DE LA DÎNETTE A LA GRANGE TEMPS FORT SAMEDI 1 JUIN DE 14 à 18 H

La Carriole à jeux Jeux pour tous les âges avec « la roulotte à jeux libres » de l’association Hors les murs

Les Jeux de Dom De grands jeux en bois faits maison et animés avec passion par Dominique Lelu.

Le coin des « Éclats de lire » avec l’association Kamishibaî Plongée dans la littérature jeunesse avec une exposition de 20 illustrations Les Éclats vagabonds , des animations, des livres, des lectures et un atelier de l’illustratrice Mathilde Magnan

La librairie La Bestiole de Viols le Fort La librairie proposera un stand avec une belle sélection de littérature jeunesse, en lien avec les Éclats de lire.

SPECTACLES SUR RÉSERVATION (gratuits et payants)

Via Hello Asso ou par mail si vous ne souhaitez pas régler en ligne grange@bouilloncube.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie grange@bouilloncube.fr

