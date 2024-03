Festival La Cour des Contes : « L’enfant triste » Habicom Genève, dimanche 28 avril 2024.

Festival La Cour des Contes : « L’enfant triste » Tout le monde connait Peter Pan, peu son auteur et moins encore son œuvre… Dimanche 28 avril, 16h00 Habicom dès CHF 10.-

Début : 2024-04-28T16:00:00+02:00 – 2024-04-28T17:00:00+02:00

Spectacle ado/adulte

James Matthew Barrie est l’un des rares écrivains dont le personnage est plus célèbre que lui.

Tout le monde connait Peter Pan, peu son auteur et moins encore son œuvre. Les récits qui composent ce conte sont nés de la déambulation de Christine Horman dans la vie et l’œuvre de James Matthew Barrie, à proximité des Jardins de Kensington, en quête du mystère de la naissance de Peter Pan.

Écriture et récit : Christine Horman

Photographie : Novella De Giorgi

