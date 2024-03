Festival La Cour des Contes : « Le Vieux qui lisait des romans d’amour » (gratuit) Espace Vélodrome Plan-les-Ouates, vendredi 3 mai 2024.

Festival La Cour des Contes : « Le Vieux qui lisait des romans d’amour » (gratuit) Laissez-vous guider sur les traces d’Antonio José Bolivar au cœur de la forêt amazonienne, victime de la barbarie des hommes et plus que jamais menacée. Vendredi 3 mai, 18h00 Espace Vélodrome CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T18:00:00+02:00 – 2024-05-03T19:10:00+02:00

Fin : 2024-05-03T18:00:00+02:00 – 2024-05-03T19:10:00+02:00

Spectacle ado/adulte – Apéro-conte gratuit, sans inscription

Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuars.

Lorsque les villageois d’El Idilio les accusent à tort du meurtre d’un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d’amour, seule échappatoire à la barbarie des hommes, pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse…

Fort de son imprégnation en Guyane française auprès des amérindiens Teko et Wayãpi, Lénaïc Eberlin vous guide sur les traces d’Antonio José Bolivar au cœur de cette forêt sacrée, victime de la barbarie des hommes et plus que jamais menacée.

D’après le roman de Luis Sepúlveda

Lénaïc Eberlin : Récit, interprète

Alberto García Sánchez : Metteur en scène

Julien Tauber : Dramaturge

Mathieu Lionello : Création lumière

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 62, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/3pYy37G7zf/ »}]

©Bardaf!