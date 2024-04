Festival La Cour des Contes : « De rage, de rêve et d’os » Temple protestant de Plan-les-Ouates Genève, mercredi 1 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T19:30:00+02:00 – 2024-05-01T20:40:00+02:00

Fin : 2024-05-01T19:30:00+02:00 – 2024-05-01T20:40:00+02:00

Spectacle ado/adulte dès 16 ans

Une main peinte il y a des milliers d’années nous fait signe. Les paroles qui accompagnaient les images de la préhistoire ont-elles disparu pour de bon dans le silence des cavernes ?

Bernadète Bidaude tire sur le fil de nos archéologies intimes et collectives. De la jeune archéologue découvrant une merveille d’art rupestre à cette femme posant la dernière pierre sur le corps de sa petite fille il y a 18 000 ans, les histoires se superposent et se répondent.

Causerie à la fin du spectacle avec Jean-Loïc Le Quellec, préhistorien, chercheur au CNRS, spécialiste de l’art pariétal et des mythes.

Il s’agit d’apporter à chaud un éclairage sur le monde des artistes préhistoriques, en répondant aux questions que le récit aura suscitées. Que sait-on aujourd’hui de leur vie? de leurs œuvres? Et aussi de répondre aux interrogations du public sur le chemin de cette création au croisement de deux regards: scientifique et artistique.

Temple protestant de Plan-les-Ouates 173 route de Saint-Julien Genève 1228 Genève

