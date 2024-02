Festival Kidanse 2024 l’Echangeur FANTASIE MINOR Château-Thierry, samedi 6 avril 2024.

Festival Kidanse 2024 l’Echangeur FANTASIE MINOR Château-Thierry Aisne

Le festival Kidanse présente FANTASIE MINOR

Sam. 6 avril 18H

L’échangeur-CDCN Château-Thierry

11 ans et plus

Le festival

C’est plus d’un mois de danse et de spectacles à destination de l’enfance et de la jeunesse sur tout

le territoire de la Région Hauts-de-France

Un mois où petit·e·s et grand·e·s se retrouvent autour de la danse sous toutes ses formes, pour la découvrir, l’aimer et

pour parfois même s’initier. Afin d’aiguiser la curiosité de tou·te·s, le festival propose spectacles, et ateliers

pédagogiques et de pratiques lors de cette 7ème édition

Le spectacle

Marco da Silva Ferreira

Une pièce de Schubert pour piano à quatre mains ? Le chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira en fait une pièce chorégraphique pour quatre pieds. Sur une scène de la taille d’un mouchoir de poche, deux danseur·euse·s aux allures de personnages de cartoon cisellent une véritable fantaisie visuelle. Venu·e·s des danses urbaines et complices depuis l’enfance, les deux jeunes interprètes Anka Prostic et Chloé Robidoux naviguent avec brio entre le hip-hop, la capoeira, l’afro-house ou le voguing. Chaussé·e·s de baskets proéminentes rappelant les pointes du ballet classique, les corps revisitent cette Fantaisie en fa mineur de Franz Schubert avec une virtuosité prodigieuse et une absurdité réjouissante.

Tarif réduit 3 € (- de 26 ans, étudiant, personnes à mobilité réduite…)

Tarif plein 5 €5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France billetterie@echangeur.org

L’événement Festival Kidanse 2024 l’Echangeur FANTASIE MINOR Château-Thierry a été mis à jour le 2024-02-14 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne