Festival Jeunes – Olympiade Culturelle, 8 avril 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule

2023-04-08 13:30:00 – 2023-04-08 17:00:00

Allier Sublimer sa différence ! Yannick Bourseaux – Parrain de cette journée.

Tout l’après-midi ; Ateliers foot et basket fauteuil, boccia et sarbacane, match de foot fauteuil, escape game génération 24, ateliers langue des signes, makaton et danse inclusive. Saint-Pourçain-sur-Sioule

