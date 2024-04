Festival Jazz Pourpre | La boîte à jazz 3 Foy We Bergerac, samedi 25 mai 2024.

Dans sa formation complète en quintet, ce groupe originaire de Sainte-Foy-la-Grande nous replonge avec délice dans son répertoire intemporel et toujours aussi dynamique de jazz, soul, funk, rythm’n blues et pop (Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Tina Turner Ray Charles, James Brown, Stevie Wonder, ZZ Top, Janis Joplin, Al Jarreau … et tant d’autres). Heureusement qu’il y a une piste de danse dans la Boîte de Jazz !

Nancy Gava, chant Jacques Anidjar, guitare Jean Louis Bisiacco, basse Philippe Eliez, batterie Thibeau Marsan, piano. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25

Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

L’événement Festival Jazz Pourpre | La boîte à jazz 3 Foy We Bergerac a été mis à jour le 2024-04-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides